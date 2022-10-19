Окупанти вдарили про Криворізькому району, є проблеми зі світлом, - Вілкул
Росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, мікрорайон Інгулець залишився без електроенергії
Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграмі.
"Внаслідок руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі", - написав він.
Згідно з інформацією, наразі на місці працюють енергетики. Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води.
- У ніч на 11 жовтня окупанти гатили по трьох районах Дніпропетровської області з "градів", "ураганів", "торнадо-с" і важкої артилерії.
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