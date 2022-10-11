Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Під обстріли потрапили три райони Дніпропетровщини - Нікопольський, Синельниківський і Криворізький.

У Нікопольському районі під ворожими ударами опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Унаслідок обстрілів пошкоджено заправку, крамницю, житлові будинки, лінію електропередачі й газопровід. Попередньо, постраждалих немає.

На Синельниківщині обстріляли Великомихайлівську громаду. Наслідки уточнюються.

У Криворізькому районі росіяни накрили "ураганами" Зеленодольську громаду. Унаслідок ворожого удару у Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу.

У Кривому Розі через ракетні обстріли 10 жовтня все ще лишаються без світла понад 4 тис. родин.

10 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, через що багато мешканців міста залишилися без води та електрики.

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