Окупанти вдаються до варварства, бо не можуть здолати нас, - Кличко про викрадення міських посадовців

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Орки знову викрадають керівників українських громад. Тепер викрали голову Берислава Олександра Шаповалова та голову Голої Пристані Олександра Бабича. Орда продовжує звірствувати на тимчасово окупованих територіях України. Вбивства, викрадення та тортури цивільних - ось, що робить російський агресор, що прийшов знищити Україну і українців", - написав Віталій Кличко.

Він наголосив, що викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади.

"Адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову. Окупанти вдаються до варварства, бо не можуть здолати нас. І не знають, що робити, коли українці їх зустрічають не квітами а прокльонами і вимогами йти геть", - додав міський голова Києва.

Віталій Кличко в черговий раз звернувся до партнерів, міжнародних організацій, до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу, щоб вони докладалаи всіх зусиль, застосовували всі можливі механізми і тиск, щоб допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу.

"Я ше раз підкреслю: Україна сьогодні б‘ється не тільки за свою землю і волю, а є форпостом свободи і миру в усій Європі", - написав Кличко.

Від початку нападу Росії на Україну, окупанти вдаються до підступної тактики викрадення міських та селищних голів, різних інших посадовців населених пунктів, щоб змусити їх співпрацювати. Зокрема, прокуратура розслідує викрадення мера Балаклії та двох чиновників міськради.

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