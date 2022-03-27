Прокуратура розслідує викрадення мера Балаклії та двох чиновників міськради
На Харківщині розпочали досудове розслідування за фактом викрадення посадовців Балаклійської міської ради
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"Російські окупанти викрали посадовців Балаклійської міської ради. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницького зникнення (ч. 1 ст. 146-1 КК України)", – зазначають у повідомленні.
Відомо, що 26 березня російські загарбники викрали та позбавили волі посадових осіб Балаклійської міської ради. Серед них – міський голова, його заступник і начальник відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. Наразі російські загарбники незаконно утримують чиновників у невстановленому місці.
Також встановлено, що напередодні міський голова привіз до міста гуманітарну допомогу, після цього зв‘язку з вказаними посадовцями немає.
- Нагадаємо, 21 березня на Харківщині росіяни викрали голову Циркунівської ОТГ.
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