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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках

4 листопада, 2022 п'ятниця
08:39
війна з Росією окупант

За минулу добу, 3 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області. Проте окупанти ведуть наступ на трьох напрямках

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - кажуть у Генштабі.

Противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей.

Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БПЛА. Зокрема, з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Також загарбники застосували ударні дрони
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чугунівка та Уди
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів М’ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка
  • на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Озарянівка, Курдюмівка, Майорськ, Іванград, Соледар, Опитне та Зеленопілля
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське
  • на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Водяне, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка
  • на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіював безпілотники, здійснив до тридцяти вильотів.

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російська армія
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Херсонщина
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безпілотник
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