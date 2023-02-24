Окупанти вербують в російську армію жителів Херсонщини, які отримали паспорти РФ, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти активно працюють з колаборантами, а саме працівниками окупаційної адміністрації з місцевих, працівників поліції та ДСНС, які перейшли на сторону РФ. В приватних бесідах росіяни анонсують майбутню мобілізацію на ТОТ й тому пропонують укласти контракт добровільно аби мати можливість “служити” в безпечних районах", - йдеться у матеріалі.

Центр національного спротиву також закликає мешканців окупованих територій не брати російський паспорт й за можливості покинути регіон.