Окупанти вербують в російську армію жителів Херсонщини, які отримали паспорти РФ, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованій території Херсонської області терористи вербують власників російських паспортів до своєї армії
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти активно працюють з колаборантами, а саме працівниками окупаційної адміністрації з місцевих, працівників поліції та ДСНС, які перейшли на сторону РФ. В приватних бесідах росіяни анонсують майбутню мобілізацію на ТОТ й тому пропонують укласти контракт добровільно аби мати можливість “служити” в безпечних районах", - йдеться у матеріалі.
Центр національного спротиву також закликає мешканців окупованих територій не брати російський паспорт й за можливості покинути регіон.
- 23 лютого внаслідок російського обстрілу 600 житлових будинків у Херсоні залишились без опалення.
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