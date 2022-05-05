Окупанти відбирають транспорт в українців і підприємств, - Денісова

Про це в телеграмі написала омбудман Людмила Денісова.



В Енергодарі росіяни захопили два автокрани-підйомники та легковий автомобіль ЗАЕС і використовують їх для встановлення білбордів у місті. Також, погрожуючи зброєю, вони забрали авто УАЗ-3163 034, яке їхало з промислового майданчика атомної станції до транспортного цеху для проведення технічного огляду та дозаправки.



Крім того, окупанти забирають автівки в мирних мешканців, поспіхом малюють свою символіку Z і їздять містом. Велику кількість рухомого майна (здебільшого авто), викраденого в українців, вони вивезли до РФ і Білорусі після відходу з Київщини й Чернігівщини.



"Викрадення майна та погрози щодо його вилучення на захоплених рф територіях є порушенням статей 31, 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Вони суворо забороняють окупаційній державі застосовувати примус фізичного чи морального характеру до осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також вчиняти пограбування та вилучення майна. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні з боку держави-окупанта", - наголосила омбудсман.

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