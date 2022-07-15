Окупанти відверто брешуть про розташування ЗСУ в дитсадках, лікарнях та церквах, - Генштаб
Щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України російські військові продовжують брехати про розташування підрозділів української армії у дитячих садках, лікарнях та церквах
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів в дитячих садках, лікарнях та церквах", - йдеться в повідомленні.
Українців закликають довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.
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