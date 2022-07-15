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Головна війна з Росією Окупанти відверто брешуть про розташування ЗСУ в дитсадках, лікарнях та церквах, - Генштаб

Окупанти відверто брешуть про розташування ЗСУ в дитсадках, лікарнях та церквах, - Генштаб

15 липня, 2022 п'ятниця
08:37
війна з Росією фейк, фейки

Щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України російські військові продовжують брехати про розташування підрозділів української армії у дитячих садках, лікарнях та церквах

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів в дитячих садках, лікарнях та церквах", - йдеться в повідомленні.

Українців закликають довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.

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