Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів в дитячих садках, лікарнях та церквах", - йдеться в повідомленні.

Українців закликають довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.

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