Окупанти використовують мирних мешканців для пошуку шляхів через мінні загородження, - Центр нацспротиву

Про це повідомили в Центрі нацспротиву.

Стало відомо, що на позиції українських військових виходили місцеві, які залишилися проживати на ТОТ й передали від окупантів повідомлення з пропозицією нібито забрати тіла своїх 200-тих. Проте, надалі окупанти відмовляються від перемовин.

Також зазначається, що за наявною інформацією від наших військових, людей посилають навмисно через мінні загородження, аби виявити можливі варіанти проходу через мінні загородження. Інформацію про маршрути отримують завдяки спостереженню за цивільним.

Нагадаємо: 30 січня Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, розповів, що на території Білорусі у середньому може перебувати близько 9 тисяч російських військових.

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