Окупанти використовують мирних мешканців для пошуку шляхів через мінні загородження, - Центр нацспротиву
На Запорізькому напрямку були зафіксовані випадки, коли окупанти відправляли цивільне населення до українських позицій через мінні загородження
Про це повідомили в Центрі нацспротиву.
Стало відомо, що на позиції українських військових виходили місцеві, які залишилися проживати на ТОТ й передали від окупантів повідомлення з пропозицією нібито забрати тіла своїх 200-тих. Проте, надалі окупанти відмовляються від перемовин.
Також зазначається, що за наявною інформацією від наших військових, людей посилають навмисно через мінні загородження, аби виявити можливі варіанти проходу через мінні загородження. Інформацію про маршрути отримують завдяки спостереженню за цивільним.
- Нагадаємо: 30 січня Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, розповів, що на території Білорусі у середньому може перебувати близько 9 тисяч російських військових.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.88
Купівля 39.88Продаж 40.55
-
EUR
Купівля 42.54Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе