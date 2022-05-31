Окупанти викрали 34 кораблі в порту Маріуполя, - радник мера

Про це на телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти вже розпочали процес перейменування суден та зміни прапорів. Російські ЗМІ цитують колаборанта та самопроголошеного керівника так званої ДНР Пушиліна, який заявив, нібито частина кораблів переїде в юрисдикцію ДНР і тепер у квазіутворення з'явиться "власний торговий флот".

Тим часом, за інформацією Андрющенка, 2,5 тис. тонн рулонної сталі було завантажено в Маріуполі на російське судно – вантаж вирушив у порт Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, з Маріуполя за добу окупанти вивезли у "фільтраційний табір" 320 людей, зокрема 32 дитини.

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