Окупанти викрали батька директорки сайту "РІА-Мелітополь" Світлани Залізецької

Про це Залізецька повідомила у коментарі Суспільному.



Стало відомо, що 23 березня окупанти увірвалися до будинки директорки "РІА-Мелітополь", забрали батька журналістки та відвезли у невідомому напрямку.



"В мого батька був інсульт, в мами обширний інфаркт із зупинкою серця, я не знаю, як вони це переживуть. Вони передали мамі, що повернуть батька тільки після того, як до них прийду я", - повідомила Світлана Залізецька.



За попередньою інформацією, журналістка покинула Мелітополь після того, як колабораціоністка Галина Данильченко запропонувала Залізецькій співпрацювати з окупантами, а через декілька днів проголосила себе "виконуючою обов’язки мера" міста.

Стан та місце перебування батька журналістки наразі невідоме.



Суспільне повідомляє, що Залізецька вже звернулася до головного управління Національної поліції у Запорізькій області та чекає на відповідь.



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