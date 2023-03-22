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Війна з Росією: хроніка
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Головна Спорт Окупанти викрали бойлер з будинку Усика з-під Києва

Окупанти викрали бойлер з будинку Усика з-під Києва

22 березня, 2023 середа
03:35
Спорт На фото: Олександр Усик з дружиною Катериною

Торік російські терористи-мародери пограбували будинок українського боксера Олександра Усика у Ворзелі

Про це повідомляє "Чемпіон".

Дружина боксера Катерина Усик зізналась, що російські окупанти значно попсували стан їхнього будинку у Ворзелі

"З нашого будинку орки вкрали бойлер. Генератор лишився дивом - орки його витягнули, але їм не вистачило клепки в голові його ввімкнути. Подумали, що він зламаний і лишили, коли бігли звідти. Зараз там живе українська родина з маленькою дитиною, яка через війну втратила своє житло  - в їхню багатоповерхівку в Ірпені влучив снаряд. Голова родини спочатку займався відновленням нашого будинку, а потім ми з Санею надали його родині можливість поки пожити там. Нещодавно провідала їх. Молода пара, дитині півтора року", - розповіла Катерина Усик.

  • У квітні 2022 року Катерина Усик заявила, що отримувала погрози через українську символіку, коли жила в окупованому Криму. 
Україна
Росія
Бокс
російська армія
Київщина
Олександр Усик
війна з Росією
окупанти
Ворзель
воєнні злочини Росії
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