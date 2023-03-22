Окупанти викрали бойлер з будинку Усика з-під Києва

Про це повідомляє "Чемпіон".

Дружина боксера Катерина Усик зізналась, що російські окупанти значно попсували стан їхнього будинку у Ворзелі

"З нашого будинку орки вкрали бойлер. Генератор лишився дивом - орки його витягнули, але їм не вистачило клепки в голові його ввімкнути. Подумали, що він зламаний і лишили, коли бігли звідти. Зараз там живе українська родина з маленькою дитиною, яка через війну втратила своє житло - в їхню багатоповерхівку в Ірпені влучив снаряд. Голова родини спочатку займався відновленням нашого будинку, а потім ми з Санею надали його родині можливість поки пожити там. Нещодавно провідала їх. Молода пара, дитині півтора року", - розповіла Катерина Усик.