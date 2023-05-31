Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Окупанти вилучають права й документи на авто у водіїв на Херсонщині

Окупанти вилучають права й документи на авто у водіїв на Херсонщині

31 травня, 2023 середа
13:29
Суспільство окупанти, орки

Росіяни вилучають українські посвідчення водія та документи на транспортний засіб у власників цивільних авто на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупанти посилили патрулі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Росіяни зупиняють цивільні авто на блокпостах і перевіряють документи у водіїв. Якщо водій пред'являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника документів заносять у спеціальні списки", – йдеться у повідомленні.

Новини
Україна
Херсонщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Очільник МОН Оксен Лісовий
30 травня, 2023 вiвторок
Очільник МОН Лісовий відмовився від наукового ступеня кандидата наук
Грузія ЄС
30 травня, 2023 вiвторок
Відновлення авіасполучення з Росією: 27 країн ЄС оголосили демарш Грузії
Верховна Рада
29 травня, 2023 понедiлок
Повернення податкових перевірок та скасування спрощеної системи оподаткування для ФОП – це постріл собі у ногу, - нардепка Бобровська
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.6
  • EUR
    Купівля 39.82
    Продаж 40.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
31 травня
14:04
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни утримують у Чорному морі три ракетоносії. Загальний залп може сягати 16 "калібрів"
14:01
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink
SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників
13:58
Попросила взяти з собою кошеня: з Богоявленки на Донеччині евакуювали останню дитину
13:57
термінова новина
Росіяни вдарили по житловому будинку на Херсонщині: поранено трирічну дитину
13:53
Білоруські прикордонники увімкнули співробітникам ДПСУ аудіозапис із "запрошенням на борщ"
13:50
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
13:44
Завод Титан
Росіяни мінують завод "Титан" у Криму, - рух Атеш
13:44
парламент Молдови
У Молдові розглянуть імовірність запровадження санкцій проти іноземців, причетних до дестабілізації ситуації в країні
13:40
Учені досліджують гени жінки, яка не відчуває болю, аби створити знеболювальне для людей з хронічними хворобами
13:38
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Міністр оборони Білорусі пояснив, для чого Мінську російська ядерна зброя
13:35
ліквідовані російські солдати
Росія будує масштабні комплекси для зберігання трупів військових, яких ліквідували в Україні
13:29
Баштанка, Охтирка, Іванків: у маленьких містечках презентували фільм про героїв-українців
13:25
Ексклюзив
окупанти
На східному напрямку зросла кількість ворожої піхоти, - командир кулеметного взводу Кішак
13:24
"Допомагати в розмінуванні – це особисте питання": амбасадор UNITED24 актор Міша Коллінз зустрівся із Зеленським
13:01
Оновлено
Ердоган та Зеленський
ЗМІ анонсували візит Зеленського та Путіна до Туреччини, у Кремлі підтвердили, що президент РФ зустрінеться з Ердоганом
12:52
Укренерго
"Виручка впала на 30 відсотків": в Укренерго пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію
12:46
Мінцифри отримало міжнародну нагороду від Академії електронного управління за Дія.Підпис
12:31
Олексій Неїжпапа
Командувач ВМС Неїжпапа розповів, які кораблі та катери РФ знищено від початку повномасштабного вторгнення 
12:27
путін шойгу автомат
З Росії заборонили вивозити патрони і гільзи
12:16
У Кривому Розі затримали інформаторку, яка передавала РФ дані про розташування й переміщення ЗСУ
12:11
Ексклюзив
Карта бойових дій_3005
Карта бойових дій за період 24-30 травня. Контрнаступ почався з війни дронів та артилерії. Москва знову горить
12:09
Оновлено
фермери Румунії протестують через українське зерно
Чотири країни ЄС просять обмежити імпорт українського зерна до жовтня, Угорщина – до 2024 року
12:01
відключення електроенергії
Енергетики повернули світло майже 2 млн споживачів у 12 областях
12:00
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які поширювали в соцмережах відео роботи ППО
11:58
вибух на залізниці у Криму
Уряд РФ оголосив про створення на тимчасово окупованих територіях України "Залізниць Новоросії"
11:52
Росіяни підірвали дорогу на стику кордонів біля монумента "Три сестри", щоб "не пустити українські ДРГ"
11:29
Ексклюзив
Звечан, Косово
За заворушеннями, які відбуваються на півночі Косово, стоїть ПВК Вагнера, - військовий експерт Мусієнко
11:20
Олексій Данілов
Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні, - Данілов
10:40
OPINION
Юрій Бутусов
Авіаційно-ракетна битва за Київ: чому Росія посилює удари?
10:28
Огляд
світ, міжнародний огляд
Успіхи України стримують Китай, паніка в Сеулі через SMS, нові правила на ЗАЕС. Акценти світових ЗМІ 31 травня
10:28
Ексклюзив
Крилата ракета
Терористичних ударів по Києву з боку росіян поменшає, - Згурець
10:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 травня: яка актуальна ціна євро, долара та злотого
10:08
джерело_вода
На Донеччині проєкт з очищення шахтних вод повністю реалізовано, йдуть останні пуско-налагоджувальні роботи, - Кириленко
09:58
ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мессі запропонували божевільні гроші за перехід до клубу із Саудівської Аравії
09:41
Дмитро Медведєв
У Росії назвали усіх британських чиновників "законною воєнною ціллю"
09:40
тарифи на електроенергію, лічильник
Нові тарифи на електроенергію для населення. Що з ними не так
09:34
Білий дім
Угода щодо запобігання дефолту у США не обмежить здатність допомагати Україні, - Білий дім
09:31
Порошенко
Порошенко про повітряні атаки: в Україні зараз немає безпечного місця, росіяни мають відчувати те саме
09:28
ЗСУ
Події у травні довели, що РФ все більше поступається ініціативою у війні проти України, - розвідка Британії
09:21
В Україні відкрили Центр захисту прав дитини
В Україні відкрили Центр захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти української малечі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV