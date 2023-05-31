Окупанти вилучають права й документи на авто у водіїв на Херсонщині

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупанти посилили патрулі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Росіяни зупиняють цивільні авто на блокпостах і перевіряють документи у водіїв. Якщо водій пред'являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника документів заносять у спеціальні списки", – йдеться у повідомленні.