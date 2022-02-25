Росіяни вистрілили ракетою по військовій частині на Вінниччині, поранено трьох людей

Про це повідомляє сайт Калинівської міської ради.



"О 6.15 на території військової частини 2269 К (ескадрилья), що дислокується за Калинівкою, пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.



За словами Калинівського міського голови Василя Поліщука, росіяни запустили по розташуванню військової частини одну ракету.



Внаслідок обстрілу поранено трьох людей. Їх терміново госпіталізували до районної лікарні.



У Калинівській міськраді заявили, що загрози для мирного населення немає.



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