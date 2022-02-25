Росіяни вистрілили ракетою по військовій частині на Вінниччині, поранено трьох людей
Російські загарбники вистрілили ракетою по військовій частині 2269 К, яка дислокується у районі Калинівки Вінницької області
Про це повідомляє сайт Калинівської міської ради.
"О 6.15 на території військової частини 2269 К (ескадрилья), що дислокується за Калинівкою, пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
За словами Калинівського міського голови Василя Поліщука, росіяни запустили по розташуванню військової частини одну ракету.
Внаслідок обстрілу поранено трьох людей. Їх терміново госпіталізували до районної лікарні.
У Калинівській міськраді заявили, що загрози для мирного населення немає.
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