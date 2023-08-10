Окупанти вивезли підлітків із Донеччини до військових таборів у РФ

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Ворог продовжує займатись мілітарним вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії. Так, із 1 по 18 серпня у Пензі (РФ) тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі "Гвардієць". Туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій", - ідеться в повідомленні.

За даними Спротиву, туди завезли дітей із Маріуполя, Донецька, Горлівки, Макіївки, Єнакієвого, Шахтарська та Кіровського.

"У таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях і концерти пропагандиста Олега Газманова", - розповіли в ЦНС.

Таким чином ворог продовжує політику знищення національної ідентичності підростаючого покоління, зазначили у Спротиві.