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Росіяни планують за літо вивезти з окупованих територій ще 10 тисяч українських дітей, - Центр нацспротиву

2 серпня, 2023 середа
16:48
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

На тимчасово окупованих територіях України місцеві гауляйтери отримали план від Росії за літо вивезти понад 10 тисяч українських дітей на "відпочинок" до РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що дітей вивозять у табори у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї й інших регіонах Російської Федерації.

Проєктом депортації дітей курує панівна політична партія "Єдина Росія". У таборах дітей піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й так звані освітні заходи.

ЦНС наголошує, що при цьому діти часто стають жертвами злочинів. Зокрема у дитячому таборі в Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донецької області стали жертвами педофіла, який скористався їх безправним статусом на віддаленій землі.

"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - додають у Центрі нацспротиву.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

6 липня Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей. Їхню маму, бойового медика, звільнили в межах великого обміну в жовтні 2022 року. Тижнем пізніше Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення.

13 липня Центр національного спротиву. повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей.

Згодом очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. Також у Сенаті США попросили Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України.

31 липня Росія російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що дитячий омбудсмен Росії Марія Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей, а це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

1 серпня державний департамент США закликав РФ припинити депортацію українських дітей з окупованих територій, а вивезених – повернути додому.

Згодом уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що іще 10 українських дітей повернулися в Україну після депортації окупаційною владою Російської Федерації.

Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
злочини проти людства
пропаганда
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