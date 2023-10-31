Окупанти влучили в цивільну автівку в передмісті Херсона: загинув водій
Уранці 31 жовтня російська окупаційна армія обстріляла Херсонщину, внаслідок чого один зі снарядів влучив у цивільну автівку в передмісті Херсона
Про обстріл повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Поцілили в цивільну автівку. Через влучання снаряда вона загорілася. Після ліквідації пожежі в салоні машини виявили тіло власника", - написав він.
Водночас очільник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що трагедія сталася близько 10 ранку у передмісті Херсона.
- 30 жовтня окупанти масовано обстрілювали Херсонщину, під удар потрапили маршрутка та кладовище, є загиблі та поранені.
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