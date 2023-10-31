Окупанти влучили в цивільну автівку в передмісті Херсона: загинув водій

Про обстріл повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Поцілили в цивільну автівку. Через влучання снаряда вона загорілася. Після ліквідації пожежі в салоні машини виявили тіло власника", - написав він.

Водночас очільник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що трагедія сталася близько 10 ранку у передмісті Херсона.