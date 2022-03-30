Окупанти вночі завдали три ракетні удари по промислових об'єктах Хмельницької області, пожежі локалізовані, – голова ОВА
У ніч проти 30 березня російській війська завдали три ракетні удари по промислових об'єктах Хмельницької області. Пожежі, що виникли, вже локалізували
Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Вночі відбулося 3 удари по промислових об'єктам області. Пожежі локалізовані силами ДСНС", – заявив він.
Наразі інформація щодо постраждалих перевіряється.
Водночас мер Хмельницького Олександр Симчишин зазначив, що окупанти завдали, зокрема, удару по місту.
"Ситуація станом на 8:00 30 березня в громаді контрольована. Вночі рашистські орки вдарили і по нашому місту. Всі відповідні служби і структури спрацювали оперативно і чітко. Ситуація, як я і зазначав, контрольована", – йдеться у його повідомленні.
- Нагадаємо, 29 березня Росія завдала ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.7
-
EUR
Купівля 32.34Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе