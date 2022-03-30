Окупанти вночі завдали три ракетні удари по промислових об'єктах Хмельницької області, пожежі локалізовані, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Вночі відбулося 3 удари по промислових об'єктам області. Пожежі локалізовані силами ДСНС", – заявив він.

Наразі інформація щодо постраждалих перевіряється.



Водночас мер Хмельницького Олександр Симчишин зазначив, що окупанти завдали, зокрема, удару по місту.



"Ситуація станом на 8:00 30 березня в громаді контрольована. Вночі рашистські орки вдарили і по нашому місту. Всі відповідні служби і структури спрацювали оперативно і чітко. Ситуація, як я і зазначав, контрольована", – йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня Росія завдала ракетного удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області.