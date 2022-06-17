Окупанти вперше накрили вогнем Первомайський на Харківщині, є постраждалий
Унаслідок влучання ворожої ракети зруйновано будівлі критичної інфраструктури
Про це інформує міський голова Микола Бакшеєв.
Зазначається, що 17 червня о 10:10 російська ракета влучила на територію промзони міста Первомайський. Унаслідок ворожого обстрілу було зруйновано критичну інфраструктуру. Одна людина отримала поранення.
Деталі зʼясовуються.
"Це вперше таке влучання. Ракетний удар по промзоні. 60-річний працівник зазнав поранення, зараз надається допомога", — сказав Бакшеєв у коментарі Суспільному.
Він також уточнив, що поранений — працівник одного з підприємств.
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