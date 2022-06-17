Про це інформує міський голова Микола Бакшеєв.

Зазначається, що 17 червня о 10:10 російська ракета влучила на територію промзони міста Первомайський. Унаслідок ворожого обстрілу було зруйновано критичну інфраструктуру. Одна людина отримала поранення.

Деталі зʼясовуються.

"Це вперше таке влучання. Ракетний удар по промзоні. 60-річний працівник зазнав поранення, зараз надається допомога", — сказав Бакшеєв у коментарі Суспільному.

Він також уточнив, що поранений — працівник одного з підприємств.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb