Про це звітував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що у ніч на 28 грудня війська РФ здійснили 8 обстрілів Нікопольського району.

Під вогнем "градів" та важкої артилерії були Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громада.

Найбільше від обстрілів постраждала Червоногригорівська громада: там окупанти поцілили в десяток приватних будинків і господарських споруд. Також під ураженням опинилися магазин, автівка, чотири газогони та дві лінії електропередачі, побито 20 сонячних панелей.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ звітували, що 27 грудня РФ завдала ракетного удару та здійснила 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон.