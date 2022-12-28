Окупанти всю ніч гатили по Нікопольщині, уразили десяток будинків, 4 газогони та 2 лінії електропередачі
Упродовж ночі на 28 грудня росіяни завдали удару по трьох громадах Нікопольщини, під вогнем опинилися 4 газогони, 2 лінії електропередачі та десяток будинків
Про це звітував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зазначається, що у ніч на 28 грудня війська РФ здійснили 8 обстрілів Нікопольського району.
Під вогнем "градів" та важкої артилерії були Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громада.
Найбільше від обстрілів постраждала Червоногригорівська громада: там окупанти поцілили в десяток приватних будинків і господарських споруд. Також під ураженням опинилися магазин, автівка, чотири газогони та дві лінії електропередачі, побито 20 сонячних панелей.
- Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ звітували, що 27 грудня РФ завдала ракетного удару та здійснила 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон.
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