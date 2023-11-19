Окупанти ввечері з мінометів вдарили по Сумщині: в місті Середина-Буда загинув цивільний
Увечері неділі, 19 листопада, російські терористи з мінометів атакували місто Середина-Буда Сумської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний чоловік
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, 19 листопада 2023 року близько 18:30 ворог, за попередньою інформацією, з міномета обстріляв цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Сумської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки на території власного будинку загинув чоловік.
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