Окупанти з 34 окремої мотострілецької бригади відмовляються воювати проти ЗСУ, - ОК "Південь"
Ворожі бійці, які воюють на Півдні України у 34 окремій мотострілецькій бригаді, відмовляються йти у бій
Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку динамічна, напружена, але контрольована. Ворог продовжує ведення оборонних дій, тримаючись за відступні рубежі. Після отриманих втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій", - йдеться у повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 38.13
-
EUR
Купівля 37.06Продаж 38.53
- Актуальне
- Важливе