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Головна війна з Росією Окупанти з 34 окремої мотострілецької бригади відмовляються воювати проти ЗСУ, - ОК "Південь"

Окупанти з 34 окремої мотострілецької бригади відмовляються воювати проти ЗСУ, - ОК "Південь"

22 липня, 2022 п'ятниця
00:53
війна з Росією окупанти

Ворожі бійці, які воюють на Півдні України у 34 окремій мотострілецькій бригаді, відмовляються йти у бій

Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку динамічна, напружена, але контрольована. Ворог продовжує ведення оборонних дій, тримаючись за відступні рубежі. Після отриманих втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій", - йдеться у повідомленні.

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