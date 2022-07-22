Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку динамічна, напружена, але контрольована. Ворог продовжує ведення оборонних дій, тримаючись за відступні рубежі. Після отриманих втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій", - йдеться у повідомленні.

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