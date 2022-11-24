Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини й Сумщини
Війська РФ обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської області, 4 громади постраждали від вогню ствольної артилерії й мінометів
Про це інформує Держприкордонслужба в телеграм.
Під ворожим вогнем опинилися 2 громади Сумщини й 2 громади Чернігівщини, окупанти обстрілювали прикордоння з використанням ствольної артилерії та мінометів.
ДПСУ повідомляє про місця, звідки ведеться вогонь. Це російські населені пункти: Ніколаєво-Дар'їно, Зернове, Погар, Гудовка та Чорноземний Городок.
"На щастя, обійшлося без жертв", - пише пресслужба.
- Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
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