Окупанти з артилерії та мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини й Сумщини

Про це інформує Держприкордонслужба в телеграм.

Під ворожим вогнем опинилися 2 громади Сумщини й 2 громади Чернігівщини, окупанти обстрілювали прикордоння з використанням ствольної артилерії та мінометів.

ДПСУ повідомляє про місця, звідки ведеться вогонь. Це російські населені пункти: Ніколаєво-Дар'їно, Зернове, Погар, Гудовка та Чорноземний Городок.

"На щастя, обійшлося без жертв", - пише пресслужба.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

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