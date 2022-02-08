Окупанти з гранатометів обстріляли українські позиції неподалік Пісків
Російські окупаційні війська у вівторок, 8 лютого, станом на 17:00 один раз порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що втрат серед українських військових немає. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують давати відсіч агресії Російської Федерації.
- Раніше українська розвідка повідомляла, що в ОРДЛО між російськими найманцями і місцевим населенням стаються непоодинокі збройні сутички.
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