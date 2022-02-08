Окупанти з гранатометів обстріляли українські позиції неподалік Пісків

Читайте також:

Головний ідеолог Лукашенка Дзермант про Україну: "Ця держава є небезпечною оточуючим. Особливо нам"

"Переможців не буде": Путін пов'язав вступ України до НАТО з військовим поверненням Криму, пригрозив Альянсу війною і нагадав про ядерну зброю РФ