Окупанти за чотири дні пошкодили 104 будинки місцевих мешканців біля лінії розмежування на Донбасі

Про це у facebook повідомив керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

"З початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення", - повідомив він.

За ніч та день 20 лютого в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних мешканців: у Новогнатівці - 14, Побєді - чотири, а також по одному будинку в населених пунктах Славне, Південне, Малинове, Луганське.





Нагадаємо, український військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що найближчим часом Росія запустить масштабну політичну фальсифікацію з метою створення "casus belli" для нового вторгнення до України та звинувачення українських військових в "геноциді".

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