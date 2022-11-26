Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч залякували Нікопольщину. П’ять разів обстріляли район з "градів" та важкої артилерії", - пише Резніченко.

Повідомляється, що російські загарбники гатили по Нікополю, Марганцю та навколишнім населеним пунктам. Рашисти випустили майже 60 снарядів.

Загиблих чи поранених немає.

"Представники ДСНС обстежують уражені території. З’ясовують деталі обстрілів", - додав очільник області.

Майже 60 снарядів у ніч на 22 листопада скерували росіяни на Нікопольщину.

У ніч на 23 листопада по Покровській та Марганецькій громадах війська РФ стріляли з "градів" та важкої артилерії.

Відомо, що 24 листопада завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.

Ворожі війська у ніч на 25 листопада продовжували бити по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині.

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