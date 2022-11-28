Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, за останню добу зафіксовано 88 обстрілів у 17 громадах, постраждалих немає. Водночас за останній тиждень унаслідок ворожих атак в області загинуло три людини і ще шестеро дістали поранення.

"За тиждень більше чотирьохсот обстрілів було, і більше половини з них - по цивільній інфраструктурі", - сказав Старух.

Він додав, що з огляду на ситуацію щодня здійснюється організована евакуація 700-800 людей із неокупованих територій на Західну Україну, Центральну, в більш безпечні регіони. Проте, виїзд людей із тимчасово окупованих РФ територій залишається ускладненим. Так, учора, за його словами, залишити контрольовану загарбниками частину області вдалося 29 людям, з яких двоє дітей. За тиждень виїхати вдалося 438 людям, з яких 67 дітей.

Вночі на 23 листопада російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні.

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