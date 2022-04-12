Окупанти захопили судно під прапором Ліберії, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"На території Маріупольського морського торгівельного порту військовими РФ були взяті в заручники члени екіпажу суховантажу "Blue Star-1" під прапором Ліберії. 18 моряків, які є громадянами України, вивезено до тимчасово окупованого Донецька. Суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого та був заблокований російськими окупантами. Зв’язок із екіпажом було втрачено 25 березня. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був вимушений перейти на дворазове харчування", - зазначила вона.



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За словами Денісової, у полоні окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден, які були заблоковані росіянами у порту Маріуполя.

