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Головна війна з Росією Окупанти захопили судно під прапором Ліберії, - Денісова

Окупанти захопили судно під прапором Ліберії, - Денісова

12 квітня, 2022 вiвторок
22:33
війна з Росією Людмила Денісова

Російські військові захопили в полон екіпаж ще одного судна на території Маріупольського морського порту

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"На території Маріупольського морського торгівельного порту військовими РФ були взяті в заручники члени екіпажу суховантажу "Blue Star-1" під прапором Ліберії. 18 моряків, які є громадянами України, вивезено до тимчасово окупованого Донецька. Суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого та був заблокований російськими окупантами. Зв’язок із екіпажом було втрачено 25 березня. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був вимушений перейти на дворазове харчування", - зазначила вона.

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За словами Денісової, у полоні окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден, які були заблоковані росіянами у порту Маріуполя.
 

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Маріуполь
моряки
Людмила Денісова
захоплення
ОРДЛО
вторгнення в Україну
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