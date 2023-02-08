Окупанти залякують українців, що без роспаспорта неможливо буде володіти майном, - мер Мелітополя Федоров
На тимчасово окупованих територіях терористи змушують українців отримувати російські паспорти
Про це повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.
Росіяни оголосили, що без паспорта надскладно буде вести бізнес, а власників українських паспортів позбавили можливості отримувати деякі соцвиплати.
Окупанти також обіцяють, що з 1 березня пенсії отримуватимуть тільки власники паспорта РФ. Іншим - "прожитковий мінімум", на який неможливо прожити.
Переоформити авто без російського паспорта вже не можна, а людей залякують, що за відсутності роспаспорта скоро неможливо буде володіти майном.
"Роблять з жителів окупованих, яких самі ж поставили на межу виживання, злочинців. І думають, що так зможуть підкорити людей. Попри тиск і залякування, навіть з паспортами РФ, які будуть змушені взяти, щоб не вмерти з голоду, нескорені жителі ТОТ лишаються вірними Україні і найбільше чекають перемоги!", - пише Іван Федоров.
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