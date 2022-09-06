Про це інформує в телеграмі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося в укриттях", - написав Вілкул.

Увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа.

Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.

Увечері 5 вересня окупанти обстріляли Криворізький район.

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