Окупанти запустили ракети по Кривому Рогу
Близько восьмої години ранку, 6 вересня, рашисти запустили ракети по Кривому Рогу Дніпропетровської області
Про це інформує в телеграмі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося в укриттях", - написав Вілкул.
- Увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа.
- Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.
- Увечері 5 вересня окупанти обстріляли Криворізький район.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.31
-
EUR
Купівля 39.12Продаж 40.21
- Актуальне
- Важливе