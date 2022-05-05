Окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі Мар’їнки, - голова Донецької ОВА
У Донецькій області тривають інтенсивні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Війська РФ застосували фосфорні боєприпаси у Мар'їнці та районі
Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, передає Еспресо.
"Сьогодні на Донеччині дві людини загинуло і чотири отримали поранення. Обстріли йдуть по всій території вздовж лінії фронту. Зараз є повідомлення, що фосфорні боєприпаси застосовуються у Мар'їнському напрямку - безпосередньо по Мар'їнці і району. Запеклі бої точаться на Лиманському напрямку", - наголосив він.
За його словами, українські захисники тримають свої позиції, і жодного відступу немає.
Кириленко додав, що кожен факт використання фосфорних боєприпасів на Донеччині буде зафіксований відповідним чином і залучений як доказ до кримінального провадження.
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