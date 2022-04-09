Окупанти завдали чергового ракетного удару по житлових будинках у Харкові

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області.

"Дев’ятого квітня ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова. В результаті обстрілу зазнала серйозних руйнацій житлова 5-поверхівка", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що в одному з під’їздів зруйновані перекриття між усіма поверхами – квартири обвалилися всередину. Працівники ДСНС витягли сімох людей з-під завалів, ще вісьмох – евакуювали.