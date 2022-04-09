Окупанти завдали чергового ракетного удару по житлових будинках у Харкові
Російські окупанти вкотре обстріляли житлові будинки у Харкові. Унаслідок ракетного удару значних ушкоджень зазнала 5-поверхівка
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області.
"Дев’ятого квітня ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова. В результаті обстрілу зазнала серйозних руйнацій житлова 5-поверхівка", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що в одному з під’їздів зруйновані перекриття між усіма поверхами – квартири обвалилися всередину. Працівники ДСНС витягли сімох людей з-під завалів, ще вісьмох – евакуювали.
- На звільнених територіях Харківської області знаходять тіла закатованих мирних жителів. Фіксують військові злочини подібні до тих, які відбувались у Бучі.
- Також відомо, що на Харківщині російські військові розстріляли автомобіль директора Вовчанського лісового господарства Сергія Пієва, чоловік загинув на місці.
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