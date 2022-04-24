Окупанти завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Полтавщини, - очільник ОВА

Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.



"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше", - зазначив він.



Очільник ОВА закликав українців не виходити з укриттів, адже повітряна тривога триває.



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