Окупанти завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Полтавщини, - очільник ОВА
Увечері 24 квітня росіяни скинули п'ять ракет на Полтавщину, інформацію про постраждалих уточнюють, ОВА закликала містян перебувати в укриттях
Про це заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше", - зазначив він.
Очільник ОВА закликав українців не виходити з укриттів, адже повітряна тривога триває.
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