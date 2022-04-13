Окупанти завдали ракетного удару по Черкаському на Донеччині, щонайменше семеро людей отримали поранення, - очільник ОВА

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



"Щонайменше семеро людей поранені внаслідок ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Черкаському на Донеччині. Удар стався сьогодні вранці, пошкоджено багатоквартирні будинки. Знову і знову росіяни підтверджують, що вони не спроможні вести чесну конвенційну війну, не здатні протистояти Збройним силам України. Їхня головна тактика тепер - вбивати і тероризувати цивільне населення", - наголосив він.





Росіяни обстрілюють населені пункти по всій лінії фронту. Сьогодні, 13 квітня, вони відкрили вогонь по Авдіївці й Великій Новосілці. В Авдіївці пошкоджені житловий будинок і об'єкти міської інфраструктури. У Великій Новосілці росіяни влучили у приватний дім, власниця якого отримала легку контузію.





"Всі злочини росіян ретельно фіксуємо. За все скоєне ворог понесе заслужене покарання", - зауважив Павло Кириленко.

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