Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні, близько 12:27, військові РФ завдали ракетного удару (тип ракети встановлюється) по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі", - написав він.

"Інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється", - додав чиновник.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.