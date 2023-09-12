Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району
Удень 12 вересня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запорізькому району. Тип ракети встановлюється
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Сьогодні, близько 12:27, військові РФ завдали ракетного удару (тип ракети встановлюється) по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі", - написав він.
"Інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється", - додав чиновник.
Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.
- Минулої доби росіяни здійснили 103 обстріли по 26 населених пунктах Запорізької області.
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