РФ за добу атакувала 9 областей України: 2 людей загинули, 10 поранено

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу росіяни здійснили 7 обстрілів області, зокрема з мінометів, артилерії та автоматичних гранатометів били по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. На території Семенівської громади Новгород-Сіверського району лунали вибухи внаслідок пусків некерованих авіаційних ракет. Інформація про постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Сумщина: армія РФ протягом минулого дня 25 разів обстріляла прикордоння: Краснопільську, Юнаківську, Хотінську, Великописарівську, Есманську, Білопільську, Зноб-Новгородську, Середино-Будську, Путивльську, Миколаївську громади. У Зноб-Новгородській громаді зафіксували 6 вибухів внаслідок обстрілів з міномета, також з території РФ 10 разів били з РСЗВ. В результаті обстрілу місцевий житель отримав контузію та забої, пошкоджено приватний будинок. У Великописарівській громаді внаслідок артобстрілу РФ пошкоджено приватне домоволодіння.

Крім того, ще двічі ворог обстрілював Зноб-Новгородську громаду вночі. За попередніми даними, без людських втрат та руйнувань.

Дніпропетровщина: за добу російська армія чотири рази атакувала Нікополь з артилерії та граду. Внаслідок ворожих обстрілів Нікополя 24-річний чоловік отримав серйозні поранення обох ніг, він у важкому стані. Ще двох чоловіків 47 та 56 років госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, виникло дві пожежі, їх загасили рятувальники. Пошкоджено комунальне підприємство, магазин, два приватних підприємства, навчальний заклад, п’ятиповерховий будинок, 5 житлових будинків, 5 господарських споруд, автобус, 3 легкових автомобілі та газопровід.

Росіяни ще раз вдарили артилерією по Нікополю надвечір: поцілили по місцевому магазину. Постраждалих немає.

Ближче до ночі рашисти атакували Марганець Нікопольського району. Пошкоджено 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, 3 лінії електропередачі та 3 газопроводи. Обійшлося без жертв та поранених.

Запорізька область: росіяни здійснили 103 обстріли по 26 населених пунктах. Степногірськ обстріляли з РСЗВ, 8 ворожих БПЛА атакували Новоданилівку, Білогір'я, П'ятихатки, Плавні та Кам'янське, 7 авіаударів завдали по Оріхову й Малинівці. Також 87 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Павлівки, Роботиного, Малих Щербаків, Степового, Лугового, Лобкового та інших міст та сіл на лінії фронту.

32 об'єкти інфраструктури, серед них житлові будинки та господарчі споруди, зазнали руйнувань.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник завдав понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордоння, на Куп’янському напрямку - авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки.

Крім того, у селі Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець 71-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка". Його госпіталізували з травми середньої тяжкості та ампутували гомілку.

Луганщина: за добу рашисти здійснили 143 обстріли. Російська армія завдала авіаційних ударів біля Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала ще й Білогорівка. Внаслідок удару по Макіївці загинула людина.

Донеччина: під вогнем РФ опинилися 14 населених пунктів: Авдіївка, селища Велика Новосілка, Нью-Йорк, Курдюмівка, села Старомайорське, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Желанне перше, Кліщіївка, Юрківка, Орлівка, Диліївка, Ласточкине, Предтечине. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Росіяни пошкодили 8 приватних житлових будинків, 2 ангари, 2 господарські споруди.

Миколаївщина: вчора зранку та сьогодні вночі ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Унаслідок вчорашнього обстрілу Очакова пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Постраждалих немає.

Крім того, між населеними пунктами Куцурубської громади зафіксували ворожі обстріли по відкритій території.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 75 обстрілів (386 снарядів), з них 3 артилерійських обстріли по Херсону. Влучань зазнали райони 22 населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, будівля амбулаторії та навчального закладу у Херсонському районі. Зафіксовано чотири "прильоти" по центральній частині села Кізомис: окупанти влучили в адміністративну будівлю. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Всього за добу через російську агресію 6 людей дістали поранення. Через обстріл амбулаторії у селі Станіслав постраждали дві жінки – 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка. У медзакладі пошкоджено вікна та дах. Внаслідок ворожої атаки Білозерки в одній з осель сталася пожежа, також пошкоджено освітній заклад. Постраждали двоє чоловіків: у 53-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес, 48-річного чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Під час обстрілу російськими військами села Садове поранень зазнав 50-річний чоловік.