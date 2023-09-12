В ООН оприлюднили новий звіт про кількість жертв агресії РФ серед цивільних українців
В Україні з початку повномасштабної військової агресії Росії вже загинуло понад 9,6 тисячі мирних жителів, і ще понад 17,5 тисяч людей було поранено
Про це йдеться у новому звіті Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ).
Дані включають зареєстровані випадки загибелі та поранень серед цивільного населення в Україні через бойові дії після широкомасштабного вторгнення Росії з 24 лютого 2022 року та станом на 10 вересня 2023 року.
Так, у цей період УВКПЛ зафіксувало 27 149 жертв серед цивільного населення країни:
- 9614 були вбиті,
- 17535 були поранені.
За перші десять днів вересня кількість втрат серед цивільного населення в Україні, за даними ООН, склала 292 людини. Серед них:
- 55 були вбиті (29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчинка, а також 4 дорослих, стать яких поки невідома),
- та 237 отримали поранення (101 чоловік, 77 жінок, 7 хлопчиків, 2 дівчинки, а також 50 дорослих, стать яких - невідома).
При цьому в УВКПЛ звертають увагу, що фактичні цифри – значно вищі, оскільки "отримання інформації з деяких місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження". Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.
- 5 вересня Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні під час візиту до Києва заявила, що не має достатніх доказів для визнання геноциду в країні.
- А вже 10 вересня спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс заявила, що катування російськими офіцерами українських цивільних осіб і військовополонених свідчить про те, що це стало частиною системної політики Росії проти України.
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