Катування українців є частиною державної політики РФ, - ООН

Про це заявила спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс, пише The New York Times.

"Це не випадкова, аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики з метою залякування, вселяння страху або покарання з метою отримання інформації та зізнань", - заявила Едвардс.

За словами спецдоповідачки, Москва заперечує тортури, але саме це означає мовчазне схвалення їх застосування.

Вона повідомила, що очевидці поділилися достовірними свідченнями, які підтвердили постійну схему катувань, включаючи зґвалтування та побиття, у різних місцях ув’язнення під час російської окупації та серед українських військових, захоплених російськими військами.

За її словами, із сотень українських військовополонених, утримуваних Росією та звільнених під час обміну, 90% зазнали тортур, у тому числі сексуального насильства.

Крім цього, вона наголосила, що є свідчення про катування струмом, побиття, імітацію страт і утоплення, змушення до перебування у певних позах протягом тривалого часу, погрози зґвалтуванням чи смертю та різні так звані церемонії, які насправді є спробами принизити затриманих.