Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Тим часом, зростає кількість жертв російського вторгнення. Півтора місяця лікарі з Дніпра боролися за життя літньої жінки з Лисичанська, яка отримала важкі поранення ще на початку червня. На жаль, вчора вона померла", - зауважив він.

На лінії фронту росіяни продовжують завдавати артилерійських і ракетних ударів, проводити спроби штурму.

Упродовж 14 липня вони завдали щонайменше одного ракетного, а також авіаційних ударів, зокрема, по Верхньокам’янському. Там і в Білогорівці пошкоджено залишки цивільної інфраструктури. Проте на обох напрямках ворожі штурми були безуспішні. Також росіяни тричі відкрили вогонь зі ствольної артилерії, чотири рази - з мінометів, один - із реактивних систем залпового вогню, п’ять - із танків.

14 липня на Луганщині окупанти збирають особисті дані пенсіонерів і використовують цих людей для розбору завалів.

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