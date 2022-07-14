Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Багатьох цікавило питання, навіщо окупантам необхідно швидко провести перепис населення. Одна із причин - формування реєстру пенсіонерів", - зауважив він.

За інформацією ОВА, упрожовж кілька днів щодо оформлення пенсій у Сєверодонецьку звернулося близько 220 українців із 8 тис. людей, котрі залишилися в місті. Чи виплачуватимуть росіяни їм гроші, невідомо.

"Втім, окупаційною владою вже прийнято постанову, яка "…дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера…". Тобто, зібрали особисті дані і дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без "дозволу" цього робити було не можна. Знайшли робочу силу", - наголосив голова ОВА.

13 липня росіяни завдали 12 ракетних і авіаударів по містах і селах межі Луганщини та Донеччини, застосували артилерію й системи залпового вогню.

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