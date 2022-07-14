Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, після кількох днів відносного послаблення ситуація на фронті знову загострюється.

"По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню", - наголосив очільник ОВА.

Крізь невеликі міста й села окупанти намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому знищують усе на своєму шляху. Зараз росіяни наступають у напрямку Верхньокам’янського. Тривають бойові дії.

13 липня Сергій Гайдай повідомив про росіян із ПВК "Ліга", які перевдягненими у форму ЗСУ виходять на наші блокпости, розмовляють українською та намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини.

Станом на ранок 14 липня ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку населених пунктів Курульки, Кодеми та Вершини. Проте рашисти мають частковий успіх поблизу Кам’янки та наступають у напрямку Верхньокам’янського.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb