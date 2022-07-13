Загарбники посилили свої ДРГ найманцями, які говорять українською і перевдягнені у форму ЗСУ, - Гайдай
Голова ОВА повідомив про рашистів з ПВК "Ліга", які перевдягнені у форму ЗСУ виходять на наші блокпости, розмовляють українською та намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини
Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Рашисти посилили роботу своїх ДРГ. Поки що всі вони там гинуть, залишаються на місці. Утім якщо раніше просто відправляли вагнерівців, то зараз еліта - це "Ліга". Вони намагаються зайти на блокпост, а не просто на передові.
"Ліга" дуже підготовлені військові, з якими дуже треба бути на сторожі. Вони говорять українською та перевдягнуті в нашу військову форму", - сказав Гайдай.
Також очільник Луганщини розповів про знесилення російських окупантів після влучань наших ЗСУ по їхнім складам.
"Ситуація більш-менш стабільна. Орки не наважуються йти в наступ. Відчувається їхня знесиленість після знищення складів з боєприпасами, але однак, обстріли продовжуються, і ворожі ДРГ намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, на щастя, безрезультатно", - додав голова Луганської ОВА.
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