Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти посилили роботу своїх ДРГ. Поки що всі вони там гинуть, залишаються на місці. Утім якщо раніше просто відправляли вагнерівців, то зараз еліта - це "Ліга". Вони намагаються зайти на блокпост, а не просто на передові.

"Ліга" дуже підготовлені військові, з якими дуже треба бути на сторожі. Вони говорять українською та перевдягнуті в нашу військову форму", - сказав Гайдай.



Також очільник Луганщини розповів про знесилення російських окупантів після влучань наших ЗСУ по їхнім складам.



"Ситуація більш-менш стабільна. Орки не наважуються йти в наступ. Відчувається їхня знесиленість після знищення складів з боєприпасами, але однак, обстріли продовжуються, і ворожі ДРГ намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, на щастя, безрезультатно", - додав голова Луганської ОВА.

6 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що область не є окупованою на 100%.

5 липня британська розвідка спрогнозувала, як вплине на битву за Донбас захоплення РФ Лисичанська.

5 липня в ISW припустили, що війська Російської Федерації готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені після боїв за Лисичанськ окупанти навряд чи зможуть досягти успіху.

Військовослужбовець ЗСУ Орест Каракевич вважає, що у ситуації, яка склалася на цій ділянці фронту відійти від Лисичанська було єдиним правильним рішенням

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb