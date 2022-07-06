Луганщина не окупована на 100%, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Луганщина на 100% НЕ окупована. Тривають бої на околицях області. Орки продовжують зазнавати втрат. Бійці витримали, не витримав бетон. Росіяни понад чотири місяці намагаються захопити Луганщину. Наші захисники відходили лише, коли триматися вже не було за що. Бо орки на полі бою перемогти не могли, тому випалювали Луганську землю. За понад чотири місяці росіяни змогли просунутися, за допомогою артилерії, на 30 км території області", - сказав Гайдай.

Голова ОВА також відзначив, що на окупованих територіях в глибокому тилу продовжують відбуватися "хлопки", а складів рашистів стає менше з кожним днем.

Гайдай спрогнозував, що росіяни будуть розвивати наступ на Бахмут та Слов‘янськ.

5 липня британська розвідка спрогнозувала, як вплине на битву за Донбас захоплення РФ Лисичанська.

5 липня в ISW припустили, що війська Російської Федерації готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені після боїв за Лисичанськ окупанти навряд чи зможуть досягти успіху.

Військовослужбовець ЗСУ Орест Каракевич вважає, що у ситуації, яка склалася на цій ділянці фронту відійти від Лисичанська було єдиним правильним рішенням

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