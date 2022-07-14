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Головна війна з Росією Окупанти наступають у напрямку Верхньокам’янського, мають частковий успіх поблизу Кам’янки, - Генштаб ЗСУ

Окупанти наступають у напрямку Верхньокам’янського, мають частковий успіх поблизу Кам’янки, - Генштаб ЗСУ

14 липня, 2022 четвер
07:35
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ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку населених пунктів Курульки, Кодеми та Вершини. Проте рашисти мають частковий успіх поблизу Кам’янки та наступають у напрямку Верхньокам’янського

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

Слов’янський напрямок

Ворог здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов.

Краматорський напрямок

Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

Бахмутський напрямок

Противник здійснив обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини.

Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам’янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам’янки. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, має частковий успіх.

Південнобузький напрямок

Противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків по лінії зіткнення. 

Генштаб наголошує, що в готовності до завдання ракетних ударів утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

Змін у складі, положенні підрозділів та характері діяльності противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв із мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області.

Харківський напрямок

Противник здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.

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