Окупанти завдали ударів по 9 областях України: є загиблий та троє поранених

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу росіяни здійснили 8 обстрілів регіону. Ворог з артилерії, мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Вночі "шахед" влучив у двоповерховий житловий будинок у селі Чайкине, там виникла пожежа. Попередньо - минулося без жертв.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. У Хотинській громаді внаслідок влучання ворожого БПЛА пошкоджено навчальний заклад. Також вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли Есманської, Хотінської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Великописарівської, Білопільської, Шалигинської, Юнаківської громад.

Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вишку мобільного зв’язку у Новослобідській громаді.

Дніпропетровщина: вночі ППО збила над областю 9 ударних безпілотників.Від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Вночі ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Вже вранці вгатив знову по районному центру.

Унаслідок атаки пошкоджене приватне підприємство, побиті 2 будинки та газогін. Попередньо - всюди минулося без загиблих та постраждалих.



Крім того, вчора вдень російські війська обстріляли два райони області. Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді, що на Синельниківщині - знищена вантажівка місцевого мешканця. Спрямував артилерію ворог і на Нікополь. Люди не постраждали.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 121 обстріл, під ударом опинилися 33 населені пункти. БПЛА росіяни пускали по Гуляйполю, Новоданилівці, Чарівному та П'ятихатках, обстріляли з РСЗВ Новопавлівку, Білогір'я й Новодарівку, вгатили 6 авіабомбами по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, 4 ракетні удари прийшлися по Трудовому й Різдвянці.

Внаслідок РСЗВ-удару по Новопавлівці загинув 65-річний чоловік. Також надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: минулої доби окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області. У селі Андріївка Ізюмського району у полі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої комбайн. Водій отримав легкі осколкові поранення, від госпіталізації відмовився.

Луганщина: за добу противник здійснив 142 обстрілів. Окупанти завдали авіаційних ударів вздовж усієї лінії фронту – постраждали Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка.

Донеччина: по населених пунктах області рашисти нанесли 7 ударів з артилерії, мінометів і танків. Під вогнем опинилися 5 населених пунктів: села Дружба і Костянтинівка, Часів Яр, Авдіївка, Сіверськ. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки. За добу в області поранена одна людина.

Миколаївщина: вчора вдень на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено розвідувальний БпЛА невстановленого типу. Також протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 57 обстрілів, з них 4 - по місту Херсон. Окупанти поцілили у райони 26 населених пунктів області, територію та будівлі навчального закладу й одного з підрозділів ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні, а також вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі.



Вчора зранку ворог атакував середмістя Херсона, окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна. Також обстріляли й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Ще вчора окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна жінка.