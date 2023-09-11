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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти завдали ударів по 9 областях України: є загиблий та троє поранених

11 вересня, 2023 понедiлок
10:31
Війна з Росією Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня

Протягом доби неділі, 10 вересня, російські окупанти атакували 9 регіонів України, внаслідок чого загинула одна людина, ще троє отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу росіяни здійснили 8 обстрілів регіону. Ворог з артилерії, мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський райони. Вночі "шахед" влучив у двоповерховий житловий будинок у селі Чайкине, там виникла пожежа. Попередньо - минулося без жертв. 

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. У Хотинській громаді внаслідок влучання ворожого БПЛА пошкоджено навчальний заклад. Також вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли Есманської, Хотінської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Великописарівської, Білопільської, Шалигинської, Юнаківської громад.
Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вишку мобільного зв’язку у Новослобідській громаді.

Дніпропетровщина: вночі ППО збила над областю 9 ударних безпілотників.Від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Вночі ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Вже вранці вгатив знову по районному центру.
Унаслідок атаки пошкоджене приватне підприємство, побиті 2 будинки та газогін.  Попередньо - всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Крім того, вчора вдень російські війська обстріляли два райони області. Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді, що на Синельниківщині - знищена вантажівка місцевого мешканця. Спрямував артилерію ворог і на Нікополь. Люди не постраждали. 

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 121 обстріл, під ударом опинилися 33 населені пункти. БПЛА росіяни пускали по Гуляйполю, Новоданилівці, Чарівному та П'ятихатках, обстріляли з РСЗВ Новопавлівку, Білогір'я й Новодарівку, вгатили 6 авіабомбами по Оріхову, Малій Токмачці та Роботиному, 4 ракетні удари прийшлися по Трудовому й Різдвянці.
Внаслідок РСЗВ-удару по Новопавлівці загинув 65-річний чоловік. Також надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина: минулої доби окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області. У селі Андріївка Ізюмського району у полі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої комбайн. Водій отримав легкі осколкові поранення, від госпіталізації відмовився.

Луганщина: за добу противник здійснив 142 обстрілів. Окупанти завдали авіаційних ударів вздовж усієї лінії фронту – постраждали Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка.

Донеччина: по населених пунктах області рашисти нанесли 7 ударів з артилерії, мінометів і танків. Під вогнем опинилися 5 населених пунктів: села Дружба і Костянтинівка, Часів Яр, Авдіївка, Сіверськ. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки. За добу в області поранена одна людина.

Миколаївщина: вчора вдень на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено розвідувальний БпЛА невстановленого типу. Також протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 57 обстрілів, з них 4 - по місту Херсон. Окупанти поцілили у райони 26 населених пунктів області, територію та будівлі навчального закладу й одного з підрозділів ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні, а також вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі.

Вчора зранку ворог атакував середмістя Херсона, окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна. Також обстріляли й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Ще вчора окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна жінка. 

  • Уранці 11 вересня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи. Росіяни запустили ударні БПЛА та ракети у напрямку міста. Там спрацювала протиповітряна оборона - знищили 11 "шахедів".
  • Крім того, уночі та вранці понеділка російські терористи обстріляли й інші населені пункти Дніпропетровської області, використавши ударні безпілотники, ракети та артилерію. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура регіону.
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