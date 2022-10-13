Окупанти завдають ударів по Харкову, є перебої з електрикою
Близько дев'ятої години вечора 13 жовтня російські окупанти завдали удару по Харкову. Повідомляється про перебої з електрикою
Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Звертаємося до жителів Харкова: залишайтеся в укриттях. Ворог завдає ударів по обласному центру", - написав Синєгубов.
Повітряна тривога на Харківщині розпочалася о 20:50.
Міський голова Ігор Терехов написав у телеграмі, що в місті перебої з електрикою.
"Мінімум два прильоти до Харкова. У деяких районах міста проблеми з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.
- 10 жовтня у Харкові, Житомирі, Хмельницькій, Львівській та Полтавській областях через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом, у низці населених пунктів проблеми зі зв'язком.
- Близько опівдня 13 жовтня російські окупанти випустили три ракети в сторону Харкова, утім дві з них не долетівши самоліквідувалися, а третя - влучила в багатоповерхівку в Бєлгороді.
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