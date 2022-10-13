Окупанти завдають ударів по Харкову, є перебої з електрикою

Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Звертаємося до жителів Харкова: залишайтеся в укриттях. Ворог завдає ударів по обласному центру", - написав Синєгубов.

Повітряна тривога на Харківщині розпочалася о 20:50.

Міський голова Ігор Терехов написав у телеграмі, що в місті перебої з електрикою.

"Мінімум два прильоти до Харкова. У деяких районах міста проблеми з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.

10 жовтня у Харкові, Житомирі, Хмельницькій, Львівській та Полтавській областях через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом, у низці населених пунктів проблеми зі зв'язком.

Близько опівдня 13 жовтня російські окупанти випустили три ракети в сторону Харкова, утім дві з них не долетівши самоліквідувалися, а третя - влучила в багатоповерхівку в Бєлгороді.