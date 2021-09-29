Окупанти зірвали роботу місії ОБСЄ на кордоні РФ та окупованої Луганщини
Російські війська обмежили роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в пункті пропуску на кордоні з Росією в окупованій частині Луганської області
Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ.
"Перебуваючи в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Вознесенівка (65 км на південний схід від Луганська), команда СММ не зафіксувала пасажиро-транспортного потоку на в’їзд до України, тим часом з України виїхали 21 автомобіль (зокрема 7 із табличками "ЛНР") та 22 тентовані вантажівки (зокрема 21 із табличками "ЛНР"). Після прибуття спостерігачів на місце озброєний член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район», - йдеться у звіті.
Зазначається, що окупанти також заборонили спостереження на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці:"Два озброєні члени збройних формувань сказали спостерігачам залишити цей район".
- Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.
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- У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ.
- Глава МЗС Швеції Анн Лінде, яка очолює ОБСЄ, висловила жаль через позицію РФ, яка не продовжить місію спостерігачів на російських КПП "Гуково" і "Донецьк".
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