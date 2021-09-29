Окупанти зірвали роботу місії ОБСЄ на кордоні РФ та окупованої Луганщини

Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"Перебуваючи в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Вознесенівка (65 км на південний схід від Луганська), команда СММ не зафіксувала пасажиро-транспортного потоку на в’їзд до України, тим часом з України виїхали 21 автомобіль (зокрема 7 із табличками "ЛНР") та 22 тентовані вантажівки (зокрема 21 із табличками "ЛНР"). Після прибуття спостерігачів на місце озброєний член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район», - йдеться у звіті.

Зазначається, що окупанти також заборонили спостереження на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці:"Два озброєні члени збройних формувань сказали спостерігачам залишити цей район".

Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.

У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.

У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ.

Глава МЗС Швеції Анн Лінде, яка очолює ОБСЄ, висловила жаль через позицію РФ, яка не продовжить місію спостерігачів на російських КПП "Гуково" і "Донецьк".