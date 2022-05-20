Про це в телеграмі повідомила омбудсман Людмила Денісова.

"У порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти використовують працю українських військових. Взятих у полон українських військових загарбники відправляють на території тимчасово окупованої Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі", - зауважила она.

Таке відео росіяни опублікували на пропагандистському телеграм-каналі. На ролику окупанти змушують українських військових брехати, що ті працюють добровільно. За словами росіян, тіла загиблих українців зберігатимуть "до встановлення діалогу" з Україною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними.

"Використовуючи працю українських військовополонених, окупанти порушують статті 49 та 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Крім того, знімаючи пропагандистські відео, загарбники порушують статтю 13 Конвенції, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими, які завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки", - наголосила омбудсман.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів і злочинів проти людяності Росії.

Росіяни катують українських військовополонених із Маріуполя та вбили одного з бійців батальйону "Азов".

Серед звільнених українських військовополонених є люди з ампутацією кінцівок, сепсисом і важкими пораненнями.

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