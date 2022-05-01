Серед звільнених українських військовополонених є люди з ампутацією кінцівок, сепсисом і важкими пораненнями, - Денісова
Окупанти виводили українських військовополонених на мороз, били й вивозили до Курська, де не надавали медичної допомоги, унаслідок чого в людей були важкі поранення, сепсис і відморожені кінцівки
Про це у фейсбуці розповіла омбудсман Людмила Денісова.
Під час узяття в полон росіяни забирали в українців чоботи, наповнювали їх водою та знову взували. Потім в'язнів змушували лежати долілиць на морозі протягом трьох-чотирьох днів. З обмороженими кінцівками та зав'язаними очима чоловіків вивозили до російських таборів, а потім до СІЗО № 1 у Курську, де не надавли їм жодної медичної допомоги.
Крім того, українців одягали у форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів. Допити відбувалися двічі-тричі на день, після чого ув'язнених жорстоко били та змушували підписати документи про те, що з ними добре поводилися.
Важкохворих, з ампутованими внаслідок обморожень кінцівками та пальцями ніг, росіяни вирішили обміняти. У зв'язку з відсутністю карет "швидкої" людей протягом п'яти годин везли на обмін на вантажних залізничних платформах. Росіяни поклали поранених на ношах на дорогу, де їх забрали інші окупанти.
"Захоплюючи у заручники мирних мешканців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України", - наголосила Людмила Денісова.
- Росіяни катують українських військовополонених із Маріуполя та вбили одного з бійців батальйону "Азов".
- На Херсонщині від тортур окупантів помер ветеран АТО Назар Кагальняк.
- На Київщині окупанти викрали волонтера Червоного Хреста й катували разом з іншими полоненими.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе