Серед звільнених українських військовополонених є люди з ампутацією кінцівок, сепсисом і важкими пораненнями, - Денісова

Про це у фейсбуці розповіла омбудсман Людмила Денісова.



Під час узяття в полон росіяни забирали в українців чоботи, наповнювали їх водою та знову взували. Потім в'язнів змушували лежати долілиць на морозі протягом трьох-чотирьох днів. З обмороженими кінцівками та зав'язаними очима чоловіків вивозили до російських таборів, а потім до СІЗО № 1 у Курську, де не надавли їм жодної медичної допомоги.



Крім того, українців одягали у форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів. Допити відбувалися двічі-тричі на день, після чого ув'язнених жорстоко били та змушували підписати документи про те, що з ними добре поводилися.



Важкохворих, з ампутованими внаслідок обморожень кінцівками та пальцями ніг, росіяни вирішили обміняти. У зв'язку з відсутністю карет "швидкої" людей протягом п'яти годин везли на обмін на вантажних залізничних платформах. Росіяни поклали поранених на ношах на дорогу, де їх забрали інші окупанти.



"Захоплюючи у заручники мирних мешканців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України", - наголосила Людмила Денісова.

Росіяни катують українських військовополонених із Маріуполя та вбили одного з бійців батальйону "Азов".

На Херсонщині від тортур окупантів помер ветеран АТО Назар Кагальняк.

На Київщині окупанти викрали волонтера Червоного Хреста й катували разом з іншими полоненими.

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