Про це він написав у телеграмі.

Багатоповерхівка знаходилась у мікрорайоні Черемушки. За словами Андрющенка, з підвалу дістали тільки 70 тіл, решта пішла "в будівельне сміття".

"В підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше в будівельне сміття. Цього дому (як і сусідніх) більше немає. Проте свідки залишились. Зло має бути покарано. Той, хто демонтує будинки має нести таку саму відповідальність, як вбивці-окупанти", - йдеться у повідомленні.