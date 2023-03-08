Окупанти знесли багатоповерхівку в Маріуполі, в підвалі якої було 200 тіл загиблих, — Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти в місті знесли багатоповерхівку, в підвалі якої знаходилося 200 тіл загиблих
Про це він написав у телеграмі.
Багатоповерхівка знаходилась у мікрорайоні Черемушки. За словами Андрющенка, з підвалу дістали тільки 70 тіл, решта пішла "в будівельне сміття".
"В підвалі було 200 тіл загиблих маріупольців. З підвалу дістали лише близько 70 тіл. Тільки ті, що були цілі. Все інше в будівельне сміття. Цього дому (як і сусідніх) більше немає. Проте свідки залишились. Зло має бути покарано. Той, хто демонтує будинки має нести таку саму відповідальність, як вбивці-окупанти", - йдеться у повідомленні.
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